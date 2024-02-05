الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

غانتس حاول الإستعانة بأعضاء من "الليكود" للإطاحة بنتنياهو

2024-02-05 | 07:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
غانتس حاول الإستعانة بأعضاء من &quot;الليكود&quot; للإطاحة بنتنياهو
غانتس حاول الإستعانة بأعضاء من "الليكود" للإطاحة بنتنياهو

قالت إذاعة جيش الإحتلال، اليوم الاثنين، إن "زعيم حزب الوحدة الوطنية عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، حاول الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير".

وبحسب الإذاعة "أجرى مبعوثون نيابة عن الوزير غانتس اتصالات مؤخرا مع وزراء وأعضاء كنيست من الليكود في محاولة للترويج لاستبدال نتنياهو في الكنيست".
وأضافت أنه "قيل لأعضاء الليكود إنهم إذا نجحوا في سحب الثقة عن نتنياهو بحيث لا يتم إسقاط الحكومة، فإنهم سيهتمون بمستقبلهم السياسي في حزب الوحدة الوطنية".
وتقضي الفكرة بـ "إسقاط نتنياهو واستبداله بمرشح آخر من حزب الليكود".
وفي هذا الصدد، قالت الإذاعة إن "المقربين من غانتس اقترحوا مرشحين مختلفين لمنصب رئيس الوزراء، ولم يطالبوا بتعيين غانتس في المنصب، دون ذكر الأسماء".
وأشارت إلى أن "الفكرة الأساسية هي تعيين مرشح متفق عليه لفترة محددة، يتعهد بعدم الترشح لرئاسة الليكود في المستقبل".
ولفتت الإذاعة إلى أن "غانتس اختار عدم التعليق على التقرير".
 
غانتس حاول الإستعانة بأعضاء من "الليكود" للإطاحة بنتنياهو

عربي و دولي

بيني غانتس

الجيش الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكرملين يحذّر الغرب.. هذا الأمر سيقوض النظام الإقتصادي العالمي
"إسرائيل": الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوبي لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رئيس الوزراء القطري: نواصل دعمنا للأونروا
07:50

رئيس الوزراء القطري: نواصل دعمنا للأونروا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

07:50

رئيس الوزراء القطري: نواصل دعمنا للأونروا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

الكرملين يحذّر الغرب.. هذا الأمر سيقوض النظام الإقتصادي العالمي
07:40

الكرملين يحذّر الغرب.. هذا الأمر سيقوض النظام الإقتصادي العالمي

حذر الكرملين مرة أخرى، الإثنين، القوى الغربية، من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

07:40

الكرملين يحذّر الغرب.. هذا الأمر سيقوض النظام الإقتصادي العالمي

حذر الكرملين مرة أخرى، الإثنين، القوى الغربية، من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

"إسرائيل": الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوبي لبنان
06:18

"إسرائيل": الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوبي لبنان

أكد وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، الإثنين، أن "الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوب لبنان".

06:18

"إسرائيل": الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوبي لبنان

أكد وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، الإثنين، أن "الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوب لبنان".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024