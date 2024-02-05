رئيس الوزراء القطري: نواصل دعمنا للأونروا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وجاء تأكيد رئيس الوزراء القطري خلال استقباله اليوم الاثنين المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وذلك بعدما أعلنت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلهم للوكالة بسبب مزاعم إسرائيلية عن ضلوع بعض موظفي الأونروا في هجمات السابع من تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن قطر ستواصل دعمها للأونروا التي تضاعفت مسؤولياتها في ظل الوضع الإنساني الكارثي بغزة، وشدد على حرص دولة قطر على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق.

وأعرب كذلك عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تضطلع به الأونروا في تقديم المساعدات للملايين في قطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

كما حذر رئيس الوزراء القطري من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل هذه الوكالة، ودعا إلى الفصل بين الأونروا كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.

من جانبه، أعرب لازاريني عن تقدير الأونروا للدوحة على دعمها السخي والمتواصل لبرامجها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين.