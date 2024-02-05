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عربي و دولي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى الرياض في مستهل جولة في الشرق الأوسط

2024-02-05 | 08:31
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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى الرياض في مستهل جولة في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى الرياض في مستهل جولة في الشرق الأوسط

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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى الرياض في مستهل جولة في الشرق الأوسط

عربي و دولي

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"الاخبار" تنشر النص الرسمي لـ "اتفاق الإطار" حول غزة
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