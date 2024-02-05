وزير الخارجية الفرنسي: لن يكون هناك سلام دائم وعادل في المنطقة دون حل الدولتين

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "عزم الحوثيين على مواصلة عرقلة الملاحة في البحر الأحمر (بعد الضربات الأميركية البرياطية على مواقعهم في اليمن) لم يتقلص بشكل كامل".
قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، خلال إجتماع لحزب الليكود، "لن نوافق على مطالب حماس ويجب أن تكون أي صفقة تبادل مشابهة للصفقة السابقة".
أعلنت إسبانيا، الاثنين، الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي يتعرض عملها للخطر بسبب تعليق العديد من الدول تمويلها لها بعد مزاعم "إسرائيلية" إتهمت موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 تشرين الأول.