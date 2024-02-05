مدريد تعلن عن مساعدات طارئة للأونروا.. كم بلغت قيمتها؟

أعلنت إسبانيا، الاثنين، الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي يتعرض عملها للخطر بسبب تعليق العديد من الدول تمويلها لها بعد مزاعم "إسرائيلية" إتهمت موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 تشرين الأول.