مدريد تعلن عن مساعدات طارئة للأونروا.. كم بلغت قيمتها؟
أعلنت إسبانيا، الاثنين، الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي يتعرض عملها للخطر بسبب تعليق العديد من الدول تمويلها لها بعد مزاعم "إسرائيلية" إتهمت موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 تشرين الأول.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام لجنة برلمانية "ستفرج إسبانيا عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير".
وأضاف "الأونروا في وضع يائس وهناك خطر كبير من أن تُشلّ أنشطتها الإنسانية في غزة في الأسابيع المقبلة".