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عربي و دولي

غارات جديدة غربي اليمن.. والحوثيون يوجهون تحذيراً لإيطاليا

2024-02-05 | 11:25
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غارات جديدة غربي اليمن.. والحوثيون يوجهون تحذيراً لإيطاليا
غارات جديدة غربي اليمن.. والحوثيون يوجهون تحذيراً لإيطاليا

أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن إنفجارات دوّت في الحديدة غربي اليمن، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن القصف الأميركي البريطاني تجدد على منطقة الكثيب في المحافظة اليوم.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن محمد الهاشمي نائب وزير النقل في الحكومة التي شكلتها الجماعة، أن حركة شحن البضائع عبر البحر الأحمر تراجعت بنسبة 10%، محملا المسؤولية للولايات المتحدة وبريطانيا.
وذكر الهاشمي أن السفن وملاكها يتلقون تهديدات يومية من البحريتين الأميركية والبريطانية، تحذّرهم من الإبحار في البحر الأحمر.
من ناحية أخرى، حذّر القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي من أن إيطاليا ستصبح هدفا لهجمات الحوثيين، إذا شاركت في الغارات على اليمن.
وقال الحوثي، في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية نشرت اليوم الاثنين، إن "على إيطاليا أن تكون محايدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن تضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة"، مؤكدا أن هذا هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".
جاء ذلك بعدما أعلنت إيطاليا، الجمعة الماضية، أنها ستشارك بأميرال في قيادة مهمة بحرية للإتحاد الأوروبي، لحماية السفن من الهجمات في البحر الأحمر.
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد صرح بأن هدف المهمة التي ستبدأ منتصف شباط الجاري هو حماية السفن التجارية، واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في الضربات ضد الحوثيين، حسب قوله.
 
غارات جديدة غربي اليمن.. والحوثيون يوجهون تحذيراً لإيطاليا

عربي و دولي

اليمن

إيطاليا

أنصار الله

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