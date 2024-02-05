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غالانت: عمليتنا العسكرية في غزة تجري بدقة وتصميم وستتواصل خلال الأشهر القادمة
2024-02-05 | 12:11
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غالانت: عمليتنا العسكرية في غزة تجري بدقة وتصميم وستتواصل خلال الأشهر القادمة
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وتصميم
وستتواصل
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