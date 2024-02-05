مرض خطير يصيب ملك بريطانيا .. وهذه هي حالته الصحية | التفاصيل على الرابط التالي:

هيئة البث "الإسرائيلية" عن غالانت: "إسرائيل" مستعدة لحل الأزمة سياسياً لكنها مستعدة لأي احتمال آخر وإلتزامنا بتحسين الوضع الأمني في الشمال أهم من أي التزام آخر