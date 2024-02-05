المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بالطيران المسيّر

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :بسم الله الرحمن الرحيمأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌاستمرارًا بنهجنا في مقاومة الإحتلال ، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الاثنين ٢٨ -١-٢٠٢٤ ، هدفاً في أم الرشراش “ إيلات ” المحتلة بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء .(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)المقاومة الإسلامية في العراقالأثنين ٢٤ - رجب - ١٤٤٥ ه