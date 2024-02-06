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عربي و دولي

هجمات جديدة ضد الحوثيين.. وتضرّر سفينة شحن بريطانية غرب الحديدة

2024-02-06 | 02:05
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هجمات جديدة ضد الحوثيين.. وتضرّر سفينة شحن بريطانية غرب الحديدة
هجمات جديدة ضد الحوثيين.. وتضرّر سفينة شحن بريطانية غرب الحديدة

قال مصدر عسكري لقناة "الجزيرة" إن "قوات الحوثيين استهدفت سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر، مؤكدا إصابة إحدى السفينتين في الهجوم".

وفي وقت سابق، قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت لـ"أضرار طفيفة" جراء الهجوم بمسيرة غرب الحديدة في اليمن.
في السياق، أعلن الجيش الأميركي أنه شن، أمس الاثنين، ضربة ضد زورقين مسيرين مفخخين تابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وجاء ذلك بعد غارات جديدة نفذتها الطائرات الأميركية والبريطانية استهدفت مواقع للجماعة في اليمن.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في منشور على منصّة إكس إن "قواتها شنّت ضربة دفاعا عن النفس ضدّ زورقين مسيّرين محملين بالمتفجرات".
وأضافت أنها رصدت الزورقين في "مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون" وقررت تدميرهما بعدما خلصت إلى أنهما يمثلان "تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
وفي الأثناء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن جماعة أنصار الله ما زالت تشكل تهديدا بشن هجمات مستقبلية على القوات والسفن الأميركية، وعلى حركة المرور البحرية في البحر الأحمر.
وأضاف بايدن، في رسالة إلى الكونغرس، إن الضربات الأخيرة ضد أهداف تابعة للحوثيين "نفذت بما يتوافق مع القانون الدولي، وضمن ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس، حسب ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن الضربات نفذت بهدف "إضعاف قدرة الجماعة على شن هجمات مستقبلية وبطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
هجمات جديدة ضد الحوثيين.. وتضرّر سفينة شحن بريطانية غرب الحديدة

عربي و دولي

البحر الأحمر

اليمن

أنصار الله

أميركا

بريطانيا

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