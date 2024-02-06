"الجيش الإسرائيلي" يقلّص عدد جنوده المنتشرين على الحدود مع لبنان



كشفت "إسرائيل" عن "تضرر 427 منزلا في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان منذ بدء قتالها مع حزب الله والفصائل الفلسطينية في الثامن من تشرين الأول الماضي".

ووفقا لتقرير أعدته "الجزيرة"، قالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن "80 من هذه المنازل أصيبت بشكل مباشر منذ بدء المواجهات مع حزب الله والفصائل الفلسطينية".

وأوضحت الوزارة أنها "تجري تقييما للأضرار التي طالت المنازل على طول الحدود الشمالية، وتعمل على تنسيق جهود إعادة التأهيل".

ومع نهاية كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش قلص عدد جنوده الموجودين على الحدود مع لبنان، وقلل من قواته المنتشرة.

وقالت الصحيفة إن فرق الإنذار المحلية ستتولى مهمة تأمين المستوطنات المحلية التي ستقوم بالاستجابة للتهديدات إلى حين وصول الجيش إذا تطلب الأمر ذلك.

وانتقد قادة فرق الإنقاذ المحلية القرار، وقالوا إنهم لم يعلموا به إلا قبل أيام من تنفيذه، ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء القادة قوله "لقد وعدوا بحمايتنا بعد الحرب، لكنهم تركونا والحرب لا تزال مستمرة".

وكانت "إسرائيل" قد أخلت المستوطنات المذكورة من السكان فور بدء العمليات بعد تصويت عاجل جرى عبر الهاتف، وتم الإخلاء تحت إشراف وزير الحرب يوآف غالانت، وفقا لقول صحف "إسرائيلية".