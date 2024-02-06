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عربي و دولي

بالفيديو - أنصار الله تُنفّذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر: كانت الإصابات دقيقة

2024-02-06 | 02:36
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بالفيديو - أنصار الله تُنفّذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر: كانت الإصابات دقيقة
بالفيديو - أنصار الله تُنفّذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر: كانت الإصابات دقيقة

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا ) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية(Morning Tide مورنينق تايد) وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.
وستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن العزيز وشعبه المجاهد.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفع الحصار وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
 
بالفيديو - أنصار الله تُنفّذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر: كانت الإصابات دقيقة

عربي و دولي

أنصار الله

البحر الأحمر

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