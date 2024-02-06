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عربي و دولي

ترامب يريد مناظرة بايدن في سباق إنتخابات الرئاسة

2024-02-06 | 02:50
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ترامب يريد مناظرة بايدن في سباق إنتخابات الرئاسة
ترامب يريد مناظرة بايدن في سباق إنتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الاثنين إنه يريد عقد مناظرة فورية مع الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك رغم رفضه إجراء مناظرة مع أي من منافسيه على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب في برنامج إذاعي: "أود مناظرته الآن لأنه يجب علينا أن نجري مناظرة من أجل مصلحة البلاد".
من جهته، قال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي عندما سأله صحفيون عن دعوة ترامب لإجراء مناظرة: "لو كنت مكانه، لرغبت في مناظرتي أنا أيضا. ليس لديه ما يفعله".
وترامب هو المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من تشرين الثاني، لكنه لم يحسم الترشيح بعد، ورفض طلب منافسته الجمهورية نيكي هايلي مناظرتها.
وردا على تعليقات ترامب، قالت حملة هيلي في بيان: "إنه جبان للغاية" لدرجة أنه لا يستطيع أن يجري معها مناظرة.
وتعكس تعليقات ترامب رغبة في التركيز على المنافسة الانتخابية المحتملة مع بايدن، الذي فاز السبت الماضي بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، ومن المتوقع أن يفوز بترشيح حزبه.
وتحتل هايلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة في عهد ترامب، المركز الثاني بفارق كبير عن ترامب في استطلاعات الرأي لكنها تعهدت بمواصلة تحديه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
وعقد ترامب وبايدن مناظرتين خلال سباق انتخابات 2020، وأُلغيت مناظرة ثالثة بعدما تأكدت إصابة ترامب بكوفيد-19 ورفض المشاركة في مناظرة افتراضية عن بعد.
وعادة ما تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية 3 مناظرات في كل مرة.
 
ترامب يريد مناظرة بايدن في سباق إنتخابات الرئاسة

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

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