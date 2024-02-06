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واشنطن تنفي إبلاغ بغداد مسبقاً بالضربات.. والبنتاغون يرجح سقوط قتلى جراءها

2024-02-06 | 03:13
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واشنطن تنفي إبلاغ بغداد مسبقاً بالضربات.. والبنتاغون يرجح سقوط قتلى جراءها
واشنطن تنفي إبلاغ بغداد مسبقاً بالضربات.. والبنتاغون يرجح سقوط قتلى جراءها


قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الاثنين، إنها ترجح "سقوط قتلى في الضربات الأميركية الجمعة الماضية على أهداف قالت إنها مرتبطة بإيران في العراق وسوريا"، لكنها أضافت أنها "لا تزال تجري تقييما للوضع".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر للصحفيين أن "القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجومين منذ ضربات الجمعة الماضي لكن دون وقوع إصابات بين القوات الأميركية".
وأشار إلى أن "رد الولايات المتحدة العسكري على الهجوم على قواتها في شمال شرق الأردن لم يستكمل بعد"، وأن بلاده "تعلم بأن إيران تؤمن التمويل والمعدات والتدريب للجماعات التي تهاجم قواتنا"، وأكد أن لا معلومات لديه عن مقتل أي إيرانيين في الضربات.
وعن الضربات في اليمن أشار رايدر إلى أنها "استهدفت 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي"، وأضاف "تهدف الضربات لإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر".
وتوعد قائلا "إذا واصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر فسنواصل ضرب مواقعهم لإضعاف قدراتهم".
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة العراقية مسبقا بضربات شنتها مؤخرا ضد أهداف لفصائل قالت إنها موالية لإيران في العراق، موضحة تصريحات للبيت الأبيض أفادت بعكس ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحفيين "في ما يتعلق برد الجمعة، أبلغنا الحكومة العراقية فورا بعد وقوع الضربات".
لكنه لفت إلى أن "الحكومة العراقية، وعلى غرار كل دول المنطقة، فهمت جيدا أنه سيكون هناك رد بعد مقتل الجنود الأميركيين".
 
واشنطن تنفي إبلاغ بغداد مسبقاً بالضربات.. والبنتاغون يرجح سقوط قتلى جراءها

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