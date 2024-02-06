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عربي و دولي

إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول.. ومقتل مسلحين

2024-02-06 | 05:37
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إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول.. ومقتل مسلحين
إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول.. ومقتل مسلحين

كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن عملية إطلاق نار أمام مبنى محكمة في مدينة إسطنبول التركية خلفت إصابة 5 أشخاص ومقتل المسلحين.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" أفاد بسماع دوي إطلاق نار أمام مبنى محكمة في إسطنبول، مشيراً إلى أن الشرطة أغلقت المكان.
وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث وقع في حدود الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، أمام البوابة C في محكمة تشاغليان، مشيرة إلى تواجد مكثف لعناصر الشرطة.
وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "اليوم، في الساعة 11:46، جرت محاولة لمهاجمة نقطة التفتيش أمام البوابة C في محكمة إسطنبول تشاغليان".
وأضاف: "تم تحييد المهاجمين، امرأة ورجل. وأصيب 6 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة".
وفي تغريدة لاحقة، أوضح يرليكايا أن الهجوم "عمل إرهابي نفذه حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري".
إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول.. ومقتل مسلحين

عربي و دولي

إسطنبول

علي يرليكايا

تركيا

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