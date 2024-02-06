خلال جولته الخامسة بالمنطقة.. بلينكن يصل القاهرة للقاء السيسي
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى.
وغادر بلينكن الرياض صباح اليوم، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا، إذ إنه يزور خلاله مصر وقطر قبل أن يتوجه إلى "إسرائيل" لمناقشة "مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب، وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل".