خلال جولته الخامسة بالمنطقة.. بلينكن يصل القاهرة للقاء السيسي

وغادر بلينكن الرياض صباح اليوم، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا، إذ إنه يزور خلاله مصر وقطر قبل أن يتوجه إلى "إسرائيل" لمناقشة "مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب، وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل".