بالفيديو - "حتى المواشي لم تسلم من إجرامهم".. تعليقات على قنص "الجيش الإسرائيلي" خرافاً في خان يونس

"لا شيء في غزة ينجو من رصاص الاحتلال"، بهذه العبارة تفاعل رواد شبكات التواصل مع فيديو يظهر جنوداً إسرائيليين يعدمون خرافاً في خان يونس.

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي فيديو يظهر إستهداف قناصة الإحتلال خرافا في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، والتي كانت تتجول بين ركام المنازل المدمر بحثا عن شيء يسد جوعها.

Trigger-happy killer israelis, the people who have no respect for the sanctity for life, shoot sheep for fun in Khan Yunis | @CensoredNws pic.twitter.com/zQI1enQrXG — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) February 5, 2024

وقال مدونون إن قناصة الجيش الإسرائيلي إستهدفوا الأغنام حتى لا يستفيد منها أهالي غزة، وأشاروا إلى أن الرحمة نزعت من جنود جيش الإحتلال، فبعد قتل الإنسان إنتقلوا إلى الحيوانات.

وسخر مغردون من جمعيات حقوق الإنسان التي لم تتحرك لوقف المجازر الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وتمنوا أن يحرك هذا الفيديو جمعيات الرفق بالحيوانات.