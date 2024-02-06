بالفيديو - "حتى المواشي لم تسلم من إجرامهم".. تعليقات على قنص "الجيش الإسرائيلي" خرافاً في خان يونس

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي فيديو يظهر إستهداف قناصة الإحتلال خرافا في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، والتي كانت تتجول بين ركام المنازل المدمر بحثا عن شيء يسد جوعها.
وقال مدونون إن قناصة الجيش الإسرائيلي إستهدفوا الأغنام حتى لا يستفيد منها أهالي غزة، وأشاروا إلى أن الرحمة نزعت من جنود جيش الإحتلال، فبعد قتل الإنسان إنتقلوا إلى الحيوانات.
وسخر مغردون من جمعيات حقوق الإنسان التي لم تتحرك لوقف المجازر الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وتمنوا أن يحرك هذا الفيديو جمعيات الرفق بالحيوانات.