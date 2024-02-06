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عربي و دولي

إنفجار في سوق شعبي يهز هذه العاصمة

2024-02-06 | 09:34
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إنفجار في سوق شعبي يهز هذه العاصمة
إنفجار في سوق شعبي يهز هذه العاصمة

قال سكان لـ "رويترز" إن انفجارا وقع في سوق شعبي في الهواء الطلق بالعاصمة الصومالية مقديشو، الثلاثاء، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وذكر حسن علي، وهو تاجر في سوق بكارة لرويترز: "أحصيت 10 قتلى و15 جريحا. دُمر متجري بالكامل. الانفجارات وقعت في أربعة أماكن بوسط السوق".
يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.
وقالت قوة حفظ السلام، في بيان السبت، إن "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).. استكملت المرحلة الثانية من الانسحاب والتي تضمنت خفض عديد القوات بمقدار 3000 جندي"، بحسب فرانس برس.
وسلمت "أتميس" 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.
وتواصل حركة "الشباب" شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الإفريقي.
إنفجار في سوق شعبي يهز هذه العاصمة

عربي و دولي

مقديشو

إنفجار

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