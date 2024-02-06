امير قطر التقى بلينكن في الدوحة والبحث تناول الاوضاع في غزة

أكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير الخارجية الاميركي انتوني في قصر لوسيل بالدوحة على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.