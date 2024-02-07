الجيش الأمريكي: "أنصار الله" شنت هجمات عدة في البحر الأحمر وخليج عدن بصواريخ بالستية

وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 6 شباط الجاري، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران، ستة صواريخ بالستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف البيان: أن "ثلاثة من الصواريخ كانت تحاول استهداف السفينة "ستار ناسيا" وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة من قبل اليونان وترفع علم جزيرة مارشال، وكانت تعبر خليج عدن. وفي حوالي الساعة 3:20 صباحًا، أبلغت السفينة بوقوع انفجار بالقرب منها، ما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات، فيما سقط صاروخ آخر في المياه القريبة منها دون تأثير".