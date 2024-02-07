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عربي و دولي

إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن... والسبب؟

2024-02-07 | 02:33
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إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن... والسبب؟
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن... والسبب؟

​أرسلت إيران، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاتهامات الأمريكية ضد القوات المسلحة الإيرانية.

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "جمهورية إيران الإسلامية، ترفض بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها من الصحة الواردة في الرسالة ذات الصلة ضد القوات المسلحة الإيرانية، وتدين بشدة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، في الأسبوع الماضي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف إيرواني أن "هذه العمليات غير القانونية استهدفت عمدا المدنيين والبنى التحتية الأساسية وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين"، متابعا: "مثل هذه الأعمال غير القانونية لا تنتهك فقط القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بل تعتبر تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

وأشار إيرواني إلى أن "جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، أدانتا بشدة الأعمال العسكرية للولايات المتحدة، التي تنتهك بشكل سافر وحدة أراضي هذين البلدين وسيادتهما واستقلالهما"، لافتا إلى أن الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يفتقر إلى أي مبرر قانوني ولا يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات

إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن... والسبب؟

عربي و دولي

إيران

أمريكا

سعيد إيرواني

القوات المسلحة الإيرانية

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