قتلى وجرحى في انفجار أمام مقر حزبي بـ باكستان

في سياق آخر، حثّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق، المسجون عمران خان، أنصاره، اليوم الأربعاء، على الانتظار خارج مراكز الاقتراع، بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقرَّرة غداً.

يأتي هذا في الوقت الذي تُنظم فيه الأحزاب السياسية المتنافسة تجمعات حاشدة بمناسبة انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.