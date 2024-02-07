قتلى وجرحى في انفجار أمام مقر حزبي بـ باكستان
قالت السلطات الباكستانية إن ما لا يقل عن 12 شخصا قُتلوا، وأُصيب آخرون، في انفجار أمام مكتب حزب سياسي بإقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، اليوم الأربعاء. وذكر جمعة داد خان، نائب مفوض منطقة بشين: "وقع الانفجار في مكتب مرشح منطقة نوكاندي في بشين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
في سياق آخر، حثّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق، المسجون عمران خان، أنصاره، اليوم الأربعاء، على الانتظار خارج مراكز الاقتراع، بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقرَّرة غداً.
يأتي هذا في الوقت الذي تُنظم فيه الأحزاب السياسية المتنافسة تجمعات حاشدة بمناسبة انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.