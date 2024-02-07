نتنياهو يرفض مطالب حماس.. ويأمر الجيش بـ "العمل في رفح"

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب حركة حماس التي أوردتها ضمن ردها على مقترح باريس، مؤكداً عزمه "القضاء الكامل على حماس في غزة".

وبشأن رد "إسرائيل" على المطالب الواردة في رد حماس على إطار صفقة التبادل، قال نتنياهو إنه "يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء لكن ليس في ضوء رد حماس".

وذكر أن مواصلة الضغط العسكري هو "شرط أساسي وأيضا عدم الاستسلام لمطالب حماس"، معتبراً أن "التعاطي مع مطالب الحركة لن يؤدي إلى تحرير المخطفين وإنما إلى مذبحة جديدة".

وفيما يتعلق لليوم التالي في غزة، قال نتنياهو: "اليوم التالي هو اليوم الذي بعد (القضاء على) حماس.. كل حماس".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن "الانتصار الحاسم هو هدفنا ولن نقبل أقل من ذلك".

وأضاف أنه وجه الجيش إلى "العمل في رفح وفتح ممر آمن للسكان".

وقال نتنياهو: "لا يوجد حل آخر سوى الانتصار القاسي".

وأكد رئيس وزراء الإحتلال أن ذلك يتطلب "أن لا تكون هناك حماس في غزة".

وأشار إلى أن "القضاء على حماس سينعكس على كامل منطقة الشرق الأوسط وهو إنتصار للجميع".

