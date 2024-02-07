بلينكن: ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أننا "بحثنا الرد من قبل حماس وهناك أمور لا يمكن قبولها لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات"، لافتاً الى أنني "ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق".