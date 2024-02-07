بلينكن: ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق
كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أننا "بحثنا الرد من قبل حماس وهناك أمور لا يمكن قبولها لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات"، لافتاً الى أنني "ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق".
وفي وقت سابق من اليوم، افاد موقع "أكسيوس" بان "وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أبلغ وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن أن رد حماس السلبي بشأن تبادل المحتجزين سيدفع إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة قريبا".
واشار الموقع، الى ان "بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وغالانت "القلق البالغ" لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن توسع محتمل للعمليات العسكرية في رفح. كما ابلغ بلينكن نتانياهو وغالانت بالحاجة إلى حل مشاكل إيصال مساعدات غزة "في أقرب وقت ممكن".