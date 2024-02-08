سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية بضواحي مطار المنيعة بالجزائر ومقتل طاقمها المؤلف من 3 أفراد

النائب ملحم رياشي عن عودة الحريري إلى لبنان: يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ونتمنى عودته للعمل السياسي ولبنان بحاجة لكل طاقاته

النائب ملحم رياشي عن عودة الحريري إلى لبنان: يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ونتمنى عودته للعمل السياسي ولبنان بحاجة لكل طاقاته