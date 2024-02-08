عاجل
النائب ملحم رياشي عن عودة الحريري إلى لبنان: يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ونتمنى عودته للعمل السياسي ولبنان بحاجة لكل طاقاته
النائب ملحم رياشي عن عودة الحريري إلى لبنان: يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ونتمنى عودته للعمل السياسي ولبنان بحاجة لكل طاقاته
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:57
دب قطبي يأخذ قيلولة على "سرير جليدي"
07:05
"ميتا" بصدد تطبيق قرارها الجديد في الاشهر المقبلة
03:30
بالفيديو - القصف المعادي الذي استهدف بلدة الخيام الجنوبية
02:39
تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" اليابانية | التفاصيل على الرابط:
16:19
لفقت خبر وفاتها لسبب "غريب"
عربي و دولي
سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية بضواحي مطار المنيعة بالجزائر ومقتل طاقمها المؤلف من 3 أفراد
2024-02-08 | 06:55
A-
A+
سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية بضواحي مطار المنيعة بالجزائر ومقتل طاقمها المؤلف من 3 أفراد
مقالات ذات صلة
حزب الله: هجوم جوي بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) أدى الى سقوط اصابات مؤكدة بين أفراده
حزب الله: إستهدفنا جنديين إسرائيليين أثناء قيامهما بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على إحدى الرافعات في موقع الراهب ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين
"الاخبار" : جسر جوي أطلسي في لبنان..32 طائرة عسكرية حطّت في مطار بيروت وقاعدة حامات بين 8 تشرين الأول و10 تشرين الثاني الجاري
سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية بضواحي مطار المنيعة بالجزائر ومقتل طاقمها المؤلف من 3 أفراد
عربي و دولي
طائرة
هليكوبتر
عسكرية
بضواحي
المنيعة
بالجزائر
ومقتل
طاقمها
المؤلف
أفراد
العودة الى الأعلى
الناطق بإسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد: موقف نتنياهو هو موقف العاجز والمقاومة لا زالت تحقق الانتصارات وتتكبد العدو خسائر كبيرة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
04:22
الناطق بإسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد: موقف نتنياهو هو موقف العاجز والمقاومة لا زالت تحقق الانتصارات وتتكبد العدو خسائر كبيرة
04:22
الناطق بإسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد: موقف نتنياهو هو موقف العاجز والمقاومة لا زالت تحقق الانتصارات وتتكبد العدو خسائر كبيرة
04:17
وسائل إعلام العدو: إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي منهم حالة وصفت بالخطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على كريات شمونه وبيرانيت
04:17
وسائل إعلام العدو: إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي منهم حالة وصفت بالخطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على كريات شمونه وبيرانيت
03:03
ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات في الشرق الأوسط
03:03
ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات في الشرق الأوسط
يحدث الآن
خاص الجديد
08:29
النائب ملحم رياشي عن عودة الحريري إلى لبنان: يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ونتمنى عودته للعمل السياسي ولبنان بحاجة لكل طاقاته
فن
08:05
ممثلة شهيرة تقاضي "ديزني" لهذا السبب
محليات
08:04
بوحبيب رحّب بالمتابعة الفرنسية للوضع جنوباً
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:55
سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية بضواحي مطار المنيعة بالجزائر ومقتل طاقمها المؤلف من 3 أفراد
2023-12-09
فيديو طريف لـ نادين نسيب نجيم يتصدر الترند .. لمن قالت: انت سخيف؟
2024-01-31
الأمم المتحدة: نحن في حاجة لتدفقات منتظمة للمساعدات إلى قطاع غزة
2024-01-29
البيت الأبيض: لا نرغب بالتصعيد لكننا سنفعل اللازم لحماية أنفسنا وقواتنا كما إننا سنرد على الهجوم الأخير لكن لا وقت محدد
2024-02-06
بن غفير يعتذر عن حديث إبنه "المهين" بحق بايدن
2024-02-03
كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز برؤوس حربية كبيرة الحجم
بالفيديو
بالفيديو
07:41
كيف بدت الاجواء في السراي خلال الجلسة الوزارية؟
13:11
مقدمة النشرة المسائية 07-02-2024
13:08
النشرة الجوية 07-02-2024
12:18
سيارة وجوائز قيمة بإنتظار الرابحين.. #خلي_عينك_عالجديد مباشرة على الجديد
2024-02-07
محمد نمر يغازل الحريري على الهواء ويكشف هل سيعود الأخير للعمل السياسي؟
2024-02-07
محمد نمر: الخماسية لا تفرض الإملاءات ولا الأسماء الرئاسية... لكن هذا ما يريده القطري
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
11:49
حق "الحيوانات المنوية" للجنود القتلى يثير مشاجرات داخل "الكنيست"
عربي و دولي
11:49
حق "الحيوانات المنوية" للجنود القتلى يثير مشاجرات داخل "الكنيست"
عربي و دولي
13:35
حماس تردّ على تهديد نتنياهو الجديد.. وترسل وفداً الى القاهرة
عربي و دولي
13:35
حماس تردّ على تهديد نتنياهو الجديد.. وترسل وفداً الى القاهرة
عربي و دولي
12:45
نتنياهو يرفض مطالب حماس.. ويأمر الجيش بـ "العمل في رفح"
عربي و دولي
12:45
نتنياهو يرفض مطالب حماس.. ويأمر الجيش بـ "العمل في رفح"
محليات
11:14
بالفيديو - هجوم استهدف سيارة في العاصمة العراقية
محليات
11:14
بالفيديو - هجوم استهدف سيارة في العاصمة العراقية
محليات
13:17
في إنطلياس.. العثور على جثة شاب بمحطة محروقات مهجورة
محليات
13:17
في إنطلياس.. العثور على جثة شاب بمحطة محروقات مهجورة
عربي و دولي
13:29
رويترز عن مصادر: دوي إنفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد
عربي و دولي
13:29
رويترز عن مصادر: دوي إنفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024