البيت الأبيض: هناك نقاط إيجابية جدا في رد حماس على مقترح الاتفاق الأخير ومتفائلون بشأن التوصل إلى هدنة أطول وإطلاق سراح الرهائن

أعلنت شركة طيران "العال" التابع للعدو الإسرائيلي، الخميس، "أن طائرة قادمة من التشيك إلى إسرائيل اضطرت إلى تحويل مسارها إلى اليونان، بسبب حادث يتعلق بـ راكب عنيف".
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر شابة تؤدي أغنية "سألوني الناس" للسيدة فيروز من داخل مخيمات غزة، برفقة مجموعة من الشباب.
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي يستضيفه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.