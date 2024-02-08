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عربي و دولي

البيت الأبيض: هناك نقاط إيجابية جدا في رد حماس على مقترح الاتفاق الأخير ومتفائلون بشأن التوصل إلى هدنة أطول وإطلاق سراح الرهائن

2024-02-08 | 13:50
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البيت الأبيض: هناك نقاط إيجابية جدا في رد حماس على مقترح الاتفاق الأخير ومتفائلون بشأن التوصل إلى هدنة أطول وإطلاق سراح الرهائن
البيت الأبيض: هناك نقاط إيجابية جدا في رد حماس على مقترح الاتفاق الأخير ومتفائلون بشأن التوصل إلى هدنة أطول وإطلاق سراح الرهائن
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البيت الأبيض: هناك نقاط إيجابية جدا في رد حماس على مقترح الاتفاق الأخير ومتفائلون بشأن التوصل إلى هدنة أطول وإطلاق سراح الرهائن

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