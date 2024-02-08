بالصور - المستجدّات في غزة محور الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض

أعلنت شركة طيران "العال" التابع للعدو الإسرائيلي، الخميس، "أن طائرة قادمة من التشيك إلى إسرائيل اضطرت إلى تحويل مسارها إلى اليونان، بسبب حادث يتعلق بـ راكب عنيف".



