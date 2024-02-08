بالصور - المستجدّات في غزة محور الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي يستضيفه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.