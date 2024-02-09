بايدن: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة تجاوز الحد

وقال بايدن رداً على سؤال بشأن الوضع في غزة "أعتقد، كما تعلمون، أن الرد في غزة، في قطاع غزة، كان مفرطاً"، مضيفاً :"أضغط بقوة الآن من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة".

وقال بايدن إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بادئ الأمر، "لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة عبر رفح.

وأضاف "لقد تحدثتُ معه وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثتُ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفتح المعبر على الجانب الإسرائيلي".

وتابع "أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".