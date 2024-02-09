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عربي و دولي

بوساطة إماراتية.. عملية تبادل جديدة لأسرى بين روسيا وأوكرانيا

2024-02-09 | 02:22
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بوساطة إماراتية.. عملية تبادل جديدة لأسرى بين روسيا وأوكرانيا
بوساطة إماراتية.. عملية تبادل جديدة لأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الاماراتية عن تواصل جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحها في اتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري يأتي "انعكاساً لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في ايجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الافراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الاوكراني."

وأعربت وزارة الخارجية مجدداً عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وانجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكدت وزارة الخارجية على استعداد دولة الامارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الانسانية الناجمة عن الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت خلال كانون الثاني الماضي في اتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في الإفراج وتبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

بوساطة إماراتية.. عملية تبادل جديدة لأسرى بين روسيا وأوكرانيا

عربي و دولي

روسيا

اوكرانيا

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