شاهد - رئيس الأرجنتين يختتم زيارته لـ "إسرائيل" بالرقص مع المستوطنين عند حائط البراق

وظهر ميلي في فيديو واضعا "القلنسوة اليهودية" على رأسه أثناء رقصه مع مجموعة من المستوطنين الذين تجمعوا لتأدية رقصات تلمودية استفزازية داخل ساحة حائط البراق بعد أن جابوا أزقة البلدة القديمة بالقدس وأبواب المسجد الأقصى مرددين شعارات عنصرية تحت حماية قوات الإحتلال.وكان ميلي قد أعلن نقل سفارة بلده من تل أبيب إلى القدس المحتلة فور وصوله إلى "إسرائيل"، كما ظهر وهو يبكي أمام الحائط الغربي في القدس، وزار عائلات الأسرى في قطاع غزة، فضلا عن زيارته مستوطنة نير عوز بغلاف غزة.وأبدى ميلي دعمه لـ "إسرائيل"، قائلاً إن جولته في المستوطنة كانت "مؤثرة للغاية".وكانت قوات وشرطة الإحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الليلة الماضية لمنع المصلين من الاعتكاف والصلاة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.