وسائل إعلام أنصار الله: العدوان الأميركي البريطاني يستهدف بغارتين منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بالحديدة

إعتبر الكرملين، اليوم الجمعة، أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غداة إعفاء الجنرال فاليري زالوجني وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفا له.