تقرير إسرائيلي يتحدث عن "إنقطاع التواصل" مع السنوار

أفاد تقرير نشره موقع "والا"، اليوم الجمعة، بأن "زعيم حركة حماس في غزة يحيي السنوار، أصبح منعزلاً عن قيادة حماس في الخارج".

وبحسب "والا" تقدر مصادر سياسية أن "زعيم الحركة لم يكن طرفا في قرار رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، ولم يشارك في صياغة الرد".

وتشير التقديرات في "إسرائيل"، إلى أن" قيادات الحركة اتخذوا قرارات في الأسابيع الأخيرة دون إبلاغ السنوار بها، مما يبرهن على أن القيادي في الحركة أصبح محاصرا من قبل قوات الجيش الإسرائلي التي سبق وأن تحدثت عن ذلك"، بحسب زعم الموقع "الإسرائيلي".