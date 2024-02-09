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عربي و دولي

في حال تمّ هذا الأمر.. زعيم كوريا الشمالية يتوعّد بالقضاء على جارته الجنوبية

2024-02-09 | 06:25
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في حال تمّ هذا الأمر.. زعيم كوريا الشمالية يتوعّد بالقضاء على جارته الجنوبية
في حال تمّ هذا الأمر.. زعيم كوريا الشمالية يتوعّد بالقضاء على جارته الجنوبية

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت لهجوم من قبلها، معربا عن قناعته بأن السلام لا يأتي من خلال الاستجداء أو المفاوضات، وفق تعبيره، وذلك في وقت يشهد تدهورا في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله "إذا تجرأ العدو على استخدام القوة ضد بلادنا فسنتخذ قرارا جريئا سيغير التاريخ، ولن نتردد في حشد كل القوى العظمى للقضاء عليه".
وأشارت الوكالة إلى أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية أقامتها وزارة الدفاع الكورية الشمالية تخليدا لذكرى تأسيس الجيش.
ووصف كيم القرار الذي إتخذته بيونغ يانغ بتصنيف كوريا الجنوبية "العدو الأول" للبلاد بالقرار الصحيح، مؤكدا أن "احتلال أراضيها وإسقاطها في حالة الطوارئ هما من أجل الأمن الأبدي لبلادنا"، حسب ما ورد في الوكالة.

في حال تمّ هذا الأمر.. زعيم كوريا الشمالية يتوعّد بالقضاء على جارته الجنوبية

عربي و دولي

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

كيم جونغ أون

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