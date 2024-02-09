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عربي و دولي

وزير الدفاع الأميركي يطمئن قواته: مسلحو إيران "غير أكفّاء"

2024-02-09 | 07:41
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وزير الدفاع الأميركي يطمئن قواته: مسلحو إيران &quot;غير أكفّاء&quot;
وزير الدفاع الأميركي يطمئن قواته: مسلحو إيران "غير أكفّاء"

قبل أكثر من شهر على الهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن، سعى وزير الدفاع لويد أوستن إلى طمأنة القوات الأميركية بشأن قدرة الجيش على التصدي لهجمات المسلحين المدعومين من إيران.

وقال أوستن في تصريحات لم تُنشر من قبل للبحارة على متن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد في 20 كانون الأوّل إن السبب الأساسي وراء فشل المسلحين‭‭ ‬‬في تحقيق ذلك يكمن في أنهم "لايتمتعون بالكفاءة اللازمة لتنفيذ ما يقومون به".
وقال أوستن لطاقم حاملة الطائرات "يطلق وكلاء إيران النار على قواتنا المتمركزة في العراق وسوريا كل يوم. لم ينجحوا على الإطلاق لسببين: الأول هو أنهم يفتقرون للكفاءة في تنفيد ما يقومون به".
وأضاف "لكن السبب الثاني هو أننا فعلنا الكثير لضمان حصولنا على الحماية الكافية للقوات.. في نهاية المطاف، كما نعلم جميعا،قد يحالفهم الحظ يوما ما ويصيبون أحد جنودنا. لكننا سنتوخى الحذر ونضمن عدم حدوث ذلك".

وزير الدفاع الأميركي يطمئن قواته: مسلحو إيران "غير أكفّاء"

عربي و دولي

إيران

أميركا

لويد أوستن

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