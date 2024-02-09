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عربي و دولي

زعيم كوريا الشمالية يعلن كوريا الجنوبية "العدو الرئيسي"

2024-02-09 | 13:41
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زعيم كوريا الشمالية يعلن كوريا الجنوبية &quot;العدو الرئيسي&quot;
زعيم كوريا الشمالية يعلن كوريا الجنوبية "العدو الرئيسي"

أفادت وسائل إعلام كورية رسمية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصف كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي" لبلاده، وتعهد بحراسة بيونغ يانغ وحماية السلام باستخدام القوة بدلاً من الخوض في المفاوضات.

جاءت تصريحات كيم، أمس الخميس، خلال زيارته وزارة دفاع بلاده، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية، أن "قرار بلادنا بتعريف الدمى الكورية الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررًا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل".

كما دعا كيم جونغ أون في كلمته إلى "الاستعداد القتالي الكامل، استنادا إلى قوة عسكرية أكبر". 

زعيم كوريا الشمالية يعلن كوريا الجنوبية "العدو الرئيسي"

عربي و دولي

كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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