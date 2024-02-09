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عربي و دولي

تسريبات عن قرار "إسرائيل" بشأن مطالب حماس.. والحركة بإنتظار ردّ رسمي

2024-02-09 | 14:49
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تسريبات عن قرار &quot;إسرائيل&quot; بشأن مطالب حماس.. والحركة بإنتظار ردّ رسمي
تسريبات عن قرار "إسرائيل" بشأن مطالب حماس.. والحركة بإنتظار ردّ رسمي

قال قيادي في حركة حماس لقناة "الجزيرة" إن "الحركة بحثت موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء بالقاهرة وإنها في انتظار الرد الإسرائيلي".

جاء ذلك في أعقاب وصول وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة أمس، حيث التقى عدداً من المسؤولين المصرين "لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار" حسبما أعلنت الحركة.
في الجانب الآخر بدأت مواقع "إسرائيلية" وأميركية بتسريب موقف "إسرائيل" من رد حماس على مقترح إطار باريس.
فقد ذكر موقع "والا" أن "تل أبيب سلّمت قطر ومصر ردها"، وأشار الموقع إلى أن "إسرائيل رفضت كثيرا من مطالب الحركة، وأبدت استعدادها للتفاوض على أساس مقترح باريس الأصلي".
ووفقا للموقع فقد رفضت "إسرائيل عدداً من النقاط في رد حماس على المقترحات وأشار إلى أنها أبلغت الوسطاء رفضها الإلتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة".
 
تسريبات عن قرار "إسرائيل" بشأن مطالب حماس.. والحركة بإنتظار ردّ رسمي

عربي و دولي

حماس

إسرائيل

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