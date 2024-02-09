البيت الأبيض: أطلعنا "إسرائيل" على مذكرة جديدة تلزم الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بضمان إحترام القانون الدولي

أرسلت مصر تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة إلى الحدود مع القطاع، وأفادت مصادر للعربية بأن الجانب المصري ضاعف أيضا من الدوريات الأمنية ودفع بأجهزة رؤية ليلية للقوات.
أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 7,1 درجات جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة بعد يومين على هزة أرضية قوية في المنطقة نفسها.
تستعد إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة. ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في ظروف بائسة بعد أن نزحوا من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي.