البيت الأبيض: أطلعنا "إسرائيل" على مذكرة جديدة تلزم الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بضمان إحترام القانون الدولي

تستعد إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة. ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في ظروف بائسة بعد أن نزحوا من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي.

