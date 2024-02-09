مفاوضات القاهرة.. إختلاف في مواقف الأطراف ومغادرة وفد حماس



أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بوجود إختلاف بين الموقفين الأميركي و"الإسرائيلي" من موقف الحركة الذي جرى بحثه في القاهرة بشأن صفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.