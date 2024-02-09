الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

مفاوضات القاهرة.. إختلاف في مواقف الأطراف ومغادرة وفد حماس

2024-02-09 | 16:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مفاوضات القاهرة.. إختلاف في مواقف الأطراف ومغادرة وفد حماس
مفاوضات القاهرة.. إختلاف في مواقف الأطراف ومغادرة وفد حماس


أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بوجود إختلاف بين الموقفين الأميركي و"الإسرائيلي" من موقف الحركة الذي جرى بحثه في القاهرة بشأن صفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن وفدها اختتم محادثاته مع الوسطاء في القاهرة لبحث موقف الحركة من مقترح باريس، وقد غادر العاصمة المصرية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن اللقاء في القاهرة ضمّ مسؤولين مصريين وقطريين إضافة لوفد حماس.
كذلك أوضحت المصادر إلى وجود خلافات داخل الحكومة "الإسرائيلية" حالت دون موقف واضح من مباحثات القاهرة.
مفاوضات القاهرة.. إختلاف في مواقف الأطراف ومغادرة وفد حماس

عربي و دولي

حماس

مفاوضات القاهرة

إسرائيل

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهد - رئيس الأرجنتين يختتم زيارته لـ "إسرائيل" بالرقص مع المستوطنين عند حائط البراق
سكاي نيوز: مقتل 4 أشخاص بعملية إطلاق نار في أحد أسواق جورجيا والسلطات تعلن اعتقال المشتبه به

اقرأ ايضا في عربي و دولي

تعزيزات أمنية مصرية تزامناً مع مصادقة اسرائيل على هجوم رفح
01:52

تعزيزات أمنية مصرية تزامناً مع مصادقة اسرائيل على هجوم رفح

أرسلت مصر تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة إلى الحدود مع القطاع، وأفادت مصادر للعربية بأن الجانب المصري ضاعف أيضا من الدوريات الأمنية ودفع بأجهزة رؤية ليلية للقوات.

01:52

تعزيزات أمنية مصرية تزامناً مع مصادقة اسرائيل على هجوم رفح

أرسلت مصر تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة إلى الحدود مع القطاع، وأفادت مصادر للعربية بأن الجانب المصري ضاعف أيضا من الدوريات الأمنية ودفع بأجهزة رؤية ليلية للقوات.

زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من "ألا يكون الأخير"
01:43

زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من "ألا يكون الأخير"

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 7,1 درجات جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة بعد يومين على هزة أرضية قوية في المنطقة نفسها.

01:43

زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من "ألا يكون الأخير"

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 7,1 درجات جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة بعد يومين على هزة أرضية قوية في المنطقة نفسها.

الاونروا تحذر من "الكارثة" عقب الخطة الاسرائيلية في رفح
01:26

الاونروا تحذر من "الكارثة" عقب الخطة الاسرائيلية في رفح

تستعد إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة. ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في ظروف بائسة بعد أن نزحوا من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي.

01:26

الاونروا تحذر من "الكارثة" عقب الخطة الاسرائيلية في رفح

تستعد إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة. ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في ظروف بائسة بعد أن نزحوا من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024