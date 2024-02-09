مفاوضات القاهرة.. إختلاف في مواقف الأطراف ومغادرة وفد حماس
أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بوجود إختلاف بين الموقفين الأميركي و"الإسرائيلي" من موقف الحركة الذي جرى بحثه في القاهرة بشأن صفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.
وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن وفدها اختتم محادثاته مع الوسطاء في القاهرة لبحث موقف الحركة من مقترح باريس، وقد غادر العاصمة المصرية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن اللقاء في القاهرة ضمّ مسؤولين مصريين وقطريين إضافة لوفد حماس.
كذلك أوضحت المصادر إلى وجود خلافات داخل الحكومة "الإسرائيلية" حالت دون موقف واضح من مباحثات القاهرة.