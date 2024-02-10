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عربي و دولي

طبيب ترامب: مشاكل بايدن المعرفية مرتبطة بعمره

2024-02-10 | 00:59
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طبيب ترامب: مشاكل بايدن المعرفية مرتبطة بعمره
طبيب ترامب: مشاكل بايدن المعرفية مرتبطة بعمره

اشار الطبيب الشخصي للرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، السيناتور روني جاكسون، أن الرئيس جو بايدن يحتاج إلى اجتياز عدد من اختبارات العقل قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن جاكسون قوله: "إنه يحتاج إلى أكثر من مجرد اختبار فحص واحد.. إنه يحتاج إلى سلسلة كاملة من الاختبارات المعرفية، الموضوعية والموثقة والتي ينقلها طبيبه إلى الشعب الأميركي".

وأوضح جاكسون أنه لا يقول إن بايدن مريض بشيء مثل مرض الزهايمر. وفي رأيه أن مشاكل بايدن المعرفية مرتبطة بعمره.

واعتبر جاكسون أن نسيان بايدن وأخطاءه وزلات لسانه تشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون الشخص المسؤول عن الأسلحة النووية في الولايات المتحدة ومصير الدول في جميع أنحاء العالم.
طبيب ترامب: مشاكل بايدن المعرفية مرتبطة بعمره

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

أميركا

الانتخابات الاميركية

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