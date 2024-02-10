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عربي و دولي

زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من "ألا يكون الأخير"

2024-02-10 | 01:43
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زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من &quot;ألا يكون الأخير&quot;
زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من "ألا يكون الأخير"

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 7,1 درجات جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة بعد يومين على هزة أرضية قوية في المنطقة نفسها.

ويمكن أن تتسم هذه الهزة الجديدة بقوة تدميرية أكبر بإحدى عشرة مرة من تلك التي ضربت صباح الخميس منطقة ريدجكريست على بعد نحو 240 كلم شمال شرق لوس أنجلس. وقد بلغت شدتها 6,4 درجات على مقياس الشدة الآني.

والزلزالان المتتاليان اللذان شعر بهما سكان لاس فيغاس في ولاية نيفادا المجاورة أثارا مخاوف من شبح "الزلزال الأكبر" المدمر الذي يُخشى وقوعه في الغرب الأمريكي.

لكن خبيرة الزلازل لوسي جونز من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا أوضحت أن الزلزالين وقعا "على الشق نفسه" لكن ليس على صدع سانت أندرياس الذي يمكن أن يسبب "الزلزال الأكبر".

وأوضحت أن "هناك احتمالا كبيرا" أن تحدث هزة ارتدادية كبيرة في الأيام المقبلة. وقالت إن فرص حصول زلزال تبلغ شدته ست درجات أو أكثر تبلغ 50 بالمئة وزلزال شدته سبع درجات أو أكثر 10 بالمئة خلال الأسبوع.

ولم تتوفر بعد معلومات عن الخسائر في هذه المرحلة، لكن أجهزة الإنقاذ لم تتحدث عن قتلى أو أضرار جسيمة حتى مساء الجمعة.

وأكد رئيس إدارة الإطفاء في كيرن ديفيد ويت أنه لم يسجل سقوط أي قتيل بعد الزلزال. وأضاف أن 1800 منزل حرم من الكهرباء لكن لم يسجل أي تسرب للغاز.

وقال المعهد الأمريكي إن زلزال الخميس شكل إنذارا بالزلزال الجديد الذي وقع عند الساعة 20,19 الجمعة (03,19 ت غ من السبت).

للمزيد: زلازل وتسونامي وآلاف القتلى.. حصيلة "عام أسود" عاشته إندونيسيا في 2018

وذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" أن زلزال الجمعة أقوى من زلزال نورثريدج (كاليفورنيا) الذي وقع في 1994. وكانت هذه الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 6,7 درجات على مقياس الشدة الآني أسفرت عن سقوط 57 قتيلا لكنه ضرب منطقة أكثر اكتظاظا بالسكان.

وكان زلزال الخميس الذي بلغت شدته 6,4 درجات الأقوى الذي ضرب كاليفورنيا منذ 1999. وقد أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص "بجروح طفيفة" خصوصا بسبب تكسر زجاج أو سقوط أشياء من رفوف في منازل أو محلات تجارية، لكن لا خسائر جسيمة.

وكتبت إدارة الإطفاء في منطقة سان برناردينو القريبة من مركز الهزة الأرضية، في تغريدة على تويتر إن "بيوتا تحركت وأساسات تشققت وجدران حاملة انهارت". وتحدثت عن "جريح (إصابته طفيفة) يقوم رجال الإطفاء بمعالجته".

وأوضحت إدارة الإطفاء أن "التقارير الأولية تتحدث عن أضرار أكبر" من تلك التي نجمت عن زلزال الخميس.
زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من "ألا يكون الأخير"

عربي و دولي

زلزال

كاليفورنيا

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