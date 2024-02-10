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عربي و دولي

تعزيزات أمنية مصرية تزامناً مع مصادقة اسرائيل على هجوم رفح

2024-02-10 | 01:52
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تعزيزات أمنية مصرية تزامناً مع مصادقة اسرائيل على هجوم رفح
تعزيزات أمنية مصرية تزامناً مع مصادقة اسرائيل على هجوم رفح

أرسلت مصر تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة إلى الحدود مع القطاع، وأفادت مصادر للعربية بأن الجانب المصري ضاعف أيضا من الدوريات الأمنية ودفع بأجهزة رؤية ليلية للقوات.

وفي السياق، قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء في الأسبوعين الماضيين في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.

وتنتشر القوات قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح بجنوب غزة التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن مما فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية رفح، الجمعة، وأمر رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بالاستعداد لإجلاء النازحين.
تعزيزات أمنية مصرية تزامناً مع مصادقة اسرائيل على هجوم رفح

عربي و دولي

مصر

اسرائيل

رفج

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