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عربي و دولي

هبوط إضطراري لطائرة على طريق سريع

2024-02-10 | 03:25
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هبوط إضطراري لطائرة على طريق سريع
هبوط إضطراري لطائرة على طريق سريع

لقي شخصان حتفهما بعدما حاولت طائرة صغيرة الهبوط اضطراريا على طريق 75 السريع، في جنوب غرب فلوريدا واصطدمت بمركبة وتسببت في توقف حركة المرور، "بحسب روسيا اليوم".

وقع الحادث أمس بالقرب من مخرج طريق باين ريدج في مقاطعة كولير، إلى الشمال مباشرة من حيث يتجه الطريق السريع شرقا نحو فورت لودرديل.
وقالت شاهدة عيان من موقع الحادثة، بريانا ووكر: "إنها رأت جناح الطائرة يسحب السيارة أمامها ويصطدم بالحائط".
وأضافت: "إنها ثوان تفصلنا عن السيارة التي أمامنا ... لقد سحق الجناح هذه السيارة".
ورصدت ووكر وصديقتها الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالطريق السريع، مما سمح لصديقتها بالتوقف قبل تحطمها.
وكشفت: "كانت الطائرة فوق رؤوسنا ببضع بوصات... لقد استغرق الأمر منعطفا شديدا إلى اليمين وانزلق عبر الطريق السريع".
وقالت ووكر إن "انفجارا لألسنة اللهب وقع بعد ذلك من الطائرة محدثا دويا عاليا تناثرت قطع الطائرة على الطريق السريع".
هبوط إضطراري لطائرة على طريق سريع

عربي و دولي

هبوط طائرة

هبوط اضطراري

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