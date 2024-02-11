رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برفض مشروع قانون الهجرة، قائلا إنه إذا أعيد انتخابه رئيسا، سيقود "عملية ترحيل" ضخمة منذ اليوم الأول له في منصبه.

وبحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية فقد استخدم ترامب كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارما بذلك الرئيس جو بايدن الذي يُحتمل أن يواجهه في انتخابات تشرين الثاني، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.

وقال بايدن خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن... المجموعة بكاملها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".

وقال ترامب إن ترحيل المهاجرين سيكون أحد أولوياته، مضيفاً: "منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدينا خيار".