الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

ترامب : سحقنا المشروع الكارثي لـ"المحتال" جو بايدن

2024-02-11 | 01:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب : سحقنا المشروع الكارثي لـ&quot;المحتال&quot; جو بايدن
ترامب : سحقنا المشروع الكارثي لـ"المحتال" جو بايدن

ترامب يعد بـ"عملية ترحيل" جماعية للمهاجرين في حال فوزه بالانتخابات

رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برفض مشروع قانون الهجرة، قائلا إنه إذا أعيد انتخابه رئيسا، سيقود "عملية ترحيل" ضخمة منذ اليوم الأول له في منصبه.

وبحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية فقد استخدم ترامب كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارما بذلك الرئيس جو بايدن الذي يُحتمل أن يواجهه في انتخابات تشرين الثاني، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.

وقال بايدن خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن... المجموعة بكاملها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".

وقال ترامب إن ترحيل المهاجرين سيكون أحد أولوياته، مضيفاً: "منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدينا خيار".

ترامب : سحقنا المشروع الكارثي لـ"المحتال" جو بايدن

عربي و دولي

ترامب

بايدن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مديرة صندوق النقد الدولي: اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

المغرب يعتقل واحدا من أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا
15:55

المغرب يعتقل واحدا من أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا

أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية السبت، أن أحد أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أوقف في المغرب الشهر الفائت.

15:55

المغرب يعتقل واحدا من أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا

أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية السبت، أن أحد أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أوقف في المغرب الشهر الفائت.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024