القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأحد: "في 10 شباط، بين الساعة 4 إلى 5 مساء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربات ضد زورقين مسيرين، و3 صواريخ كروز مضادة للسفن، شمال مدينة الحديدة في اليمن، كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".