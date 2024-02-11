القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنية
صرحت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، بأن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مسيرين و3 صواريخ كروز تابعة لـ"أنصار الله" كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر شمالي الحديدة في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأحد: "في 10 شباط، بين الساعة 4 إلى 5 مساء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربات ضد زورقين مسيرين، و3 صواريخ كروز مضادة للسفن، شمال مدينة الحديدة في اليمن، كانت مجهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".