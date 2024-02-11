بالصورة - عبداللهيان في ضيافة الرئيس السوري بشار الأسد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في دمشق، وبحث معه التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين سوريا وايران.