بالصورة - عبداللهيان في ضيافة الرئيس السوري بشار الأسد
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في دمشق، وبحث معه التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين سوريا وايران.
وخلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان، اعتبر الرئيس بشار الأسد أن سلوك الولايات المتحدة حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة هو الذي يُنذر بتوسيع الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. وفقاً لما نقله موقع الرئاسة السورية عبر منصة "اكس"