بالفيديو - "اسرائيل" تزعم ظهور السنوار مع عائلته في احد الأنفاق

وسائل اعلام العدو تزعم أن جيش الاحتلال حصل على فيديو لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس .

زعمت القناة الـ 13 "الإسرائيلية" أن جيش الاحتلال حصل على فيديو لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس قبل أن يغادرها بعدما علم أن مكانه قد انكشف.

وذكرت القناة أن السنوار، بدا في الفيديو وهو يسير ويوجه القتال ويقود القوات من ذلك النفق، مضيفة أن السنوار غادر النفق بعد أن أدرك أن مكان تواجده بات مهددا.

وأوضحت القناة أن زعيم حماس في غزة لم يتعرض للإصابة خلال الغارات المتواصلة على خان يونس بحسب ما كشف عنه الفيديو.

في المقابل لم ينشر جيش الاحتلال الفيديو أو بيانا بشأنه حتى الآن.

وذكرت القناة 13 أن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي أثناء فحص نفق استراتيجي، حيث تم العثور على كاميرا أمنية بها تسجيل للسنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، وهي في حالة صحية جيدة.