بايدن: تصريحات ترامب حول الناتو "غبية ومخزية"

وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترامب "غبية ومخزية وخطيرة"، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما "لا يراه" الرئيس السابق.

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الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قال السبت الماضي

إنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي

التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات تشرين الثاني.

وفي تجمع انتخابي في كارولاينا الجنوبية السبت، أشار ترامب إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، دون أن يذكر اسمه.وقال: "وقف رئيس دولة كبيرة وقال +حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا ، هل ستحموننا؟.. فقلت: لم تدفع إذا أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".