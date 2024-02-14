واعترفت وسائل إعلام العدو بسقوط 5 إصابات جراء سقوط صواريخ على صفد بالجليل الاعلى
قالت قناة 14 العبرية انه "تم إطلاق حوالي 10 صواريخ في المجمل باتجاه "إسرائيل"، ويبدو أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية في المنطقة الشمالية."
وتجدر الاشارة الى ان هذه المرة الاولى التي تضرب فيها صفد مباشرةً وهي تقع على عمق ١٤ كلم عن اقرب نقطة حدودية مع لبنان.
وسائل اعلام العدو تنشر فيديو يظهر لحظة سقوط الصواريخ في صفد pic.twitter.com/kKSabVx1cr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 14, 2024
واعترفت وسائل إعلام العدو بسقوط 5 إصابات جراء سقوط صواريخ على صفد بالجليل الاعلى
قالت قناة 14 العبرية انه "تم إطلاق حوالي 10 صواريخ في المجمل باتجاه "إسرائيل"، ويبدو أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية في المنطقة الشمالية."
وتجدر الاشارة الى ان هذه المرة الاولى التي تضرب فيها صفد مباشرةً وهي تقع على عمق ١٤ كلم عن اقرب نقطة حدودية مع لبنان.
وسائل اعلام العدو تنشر فيديو يظهر لحظة سقوط الصواريخ في صفد pic.twitter.com/kKSabVx1cr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 14, 2024
واعترفت وسائل إعلام العدو بسقوط 5 إصابات جراء سقوط صواريخ على صفد بالجليل الاعلى
قالت قناة 14 العبرية انه "تم إطلاق حوالي 10 صواريخ في المجمل باتجاه "إسرائيل"، ويبدو أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية في المنطقة الشمالية."
وتجدر الاشارة الى ان هذه المرة الاولى التي تضرب فيها صفد مباشرةً وهي تقع على عمق ١٤ كلم عن اقرب نقطة حدودية مع لبنان.
وسائل اعلام العدو تنشر فيديو يظهر لحظة سقوط الصواريخ في صفد pic.twitter.com/kKSabVx1cr
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأربعاء، إن إيران اكتسبت القدرة على القتال في الحروب عن بعد.
وصل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عاماً، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار إستمرار التقارب بين البلدين.