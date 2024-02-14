واعترفت وسائل إعلام العدو بسقوط 5 إصابات جراء سقوط صواريخ على صفد بالجليل الاعلى

قالت قناة 14 العبرية انه "تم إطلاق حوالي 10 صواريخ في المجمل باتجاه "إسرائيل"، ويبدو أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية في المنطقة الشمالية."

وتجدر الاشارة الى ان هذه المرة الاولى التي تضرب فيها صفد مباشرةً وهي تقع على عمق ١٤ كلم عن اقرب نقطة حدودية مع لبنان.

وسائل اعلام العدو تنشر فيديو يظهر لحظة سقوط الصواريخ في صفد pic.twitter.com/kKSabVx1cr