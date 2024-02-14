شاهد - قتيلة و7 جرحى بإستهداف صفد.. ومجلس الحرب يبحث كيفية الردّ

قتلت "إسرائيلية" وأصيب 7 آخرون جراء سقوط صاروخ اليوم الأربعاء أطلق من جنوب لبنان واستهدف مدينة صفد بالجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن "الجرحى السبعة جنود إسرائيليون".

وأكدت إذاعة جيش الإحتلال في وقت سابق "رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان"، وقالت وسائل إعلام إن "الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد".

وأشارت إلى أن "حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير".

وسائل اعلام العدو تنشر فيديو يظهر لحظة سقوط الصواريخ في صفد pic.twitter.com/kKSabVx1cr — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 14, 2024