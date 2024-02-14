شاهد - قتيلة و7 جرحى بإستهداف صفد.. ومجلس الحرب يبحث كيفية الردّ

وذكرت وسائل إعلام العدو أن "الجرحى السبعة جنود إسرائيليون".
وأكدت إذاعة جيش الإحتلال في وقت سابق "رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان"، وقالت وسائل إعلام إن "الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد".
وأشارت إلى أن "حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير".
وأكدت وسائل الإعلام أن "مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف الذي نفذه حزب الله، فيما طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماع عاجل، وقال إن القصف من لبنان "ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية".