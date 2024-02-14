شاهد.. مسيرات أوكرانية تدمر سفينة إنزال روسية كبيرة بالبحر الأسود



ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية، الأربعاء، أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت سفينة إنزال روسية كبيرة قبالة سواحل القرم وألحقت بها أضراراً.

ونشرت الصحيفة عددا من المقاطع المصورة تظهر عمودا من الدخان فوق البحر قبالة الساحل الجنوبي للقرم، وكذلك طائرة هليكوبتر تحلق فوق البحر.

وقال أوليكسي هونتشارينكو عضو البرلمان الأوكراني إن السفينة المستهدفة هي سيزر كونيكوف التي شاركت في العمليات العسكرية الروسية بجورجيا في 2008.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من التقرير أو المقاطع المصورة، كما لم يتسن الحصول على تعليق من المخابرات العسكرية الأوكرانية.

ولم تذكر الصحيفة ولا هونتشارينكو موعد وقوع الهجوم.

وأعلن الجيش الأوكراني أن القوات المسلحة دمرت سفينة الإنزال الروسية سيزر كونيكوف قبالة سواحل القرم في البحر الأسود.

وذكر الجيش على تيليغرام: "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع سفينة الإنزال الكبيرة سيزركونيكوف. كانت في المياه الإقليمية الأوكرانية قرب ألوبكا في وقت قصفها".